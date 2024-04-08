ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Трампа спростували інформацію WP про плани віддати території України в обмін на мир

США Україна, Понеділок 08 квітня 2024 15:42
UA EN RU
У Трампа спростували інформацію WP про плани віддати території України в обмін на мир Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Радник передвиборчого штабу Трампа назвав матеріал Washington Post "фейковою новиною". Він наголосив, що кандидат у президенти США не ухвалить мирного плану доти, доки він не прийде до влади та не зможе належним чином зважити всі варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewYorkPost.

"Усе це фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують. Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про нові вбивства", - сказав радник Трампа Джейсон Міллер.

Нагадаємо, раніше в публікації The Washington Post з'явилась інформація, що знайомі з планом Трампа люди говорять, що той в приватній розмові заявив, що міг би припинити війну Росії проти України, тиснучи на Київ, щоб він відмовився від певної території.

Миротворчі ініціативи Трампа

У березні 2023 року Дональд Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" у випадку обрання президентом США на виборах 5 листопада цього року.

При цьому він зазначив, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Крім того, Трамп заявляв, що в разі повторного обрання президентом США буде домагатися переговорів України з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче