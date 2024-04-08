У Трампа спростували інформацію WP про плани віддати території України в обмін на мир

Радник передвиборчого штабу Трампа назвав матеріал Washington Post "фейковою новиною". Він наголосив, що кандидат у президенти США не ухвалить мирного плану доти, доки він не прийде до влади та не зможе належним чином зважити всі варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewYorkPost.

"Усе це фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують. Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про нові вбивства", - сказав радник Трампа Джейсон Міллер. Нагадаємо, раніше в публікації The Washington Post з'явилась інформація, що знайомі з планом Трампа люди говорять, що той в приватній розмові заявив, що міг би припинити війну Росії проти України, тиснучи на Київ, щоб він відмовився від певної території.