ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пожежа на ракетному кораблі "Серпухов": у ГУР розкрили деталі пошкоджень

Понеділок 08 квітня 2024 17:42
UA EN RU
Пожежа на ракетному кораблі "Серпухов": у ГУР розкрили деталі пошкоджень Фото: на ракетному кораблі "Серпухов" була пожежа (flickr by Viktor K)
Автор: Іван Носальський

Російський ракетний корабель "Серпухов" зазнав пошкоджень під час пожежі. На відновлення боєздатності знадобиться багато часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Як нагадали в ГУР, ракетний корабель "Серпухов" учора, 7 квітня, було виведено з ладу внаслідок пожежі.

У розвідці уточнили, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації корабля.

"Відновлення боєздатності "Серпухова" вимагатиме тривалого часу", - зазначили в ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, джерело РБК-Україна в спецслужбах розповіло, що в Калінінградській області на російському ракетному кораблі "Серпухов" була пожежа.

За словами співрозмовника, інцидент стався на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ.

Що саме стало причиною пожежі - наразі невідомо.

Зазначимо, що за допомогою "Серпухова" росіяни могли запускати ракети "Онікс", а також "Калібр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Пожежа Балтийское море Війна Росії проти України
NEWS
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче