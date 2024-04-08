Кремль задіяв мережу "тролів", щоб зірвати підтримку України з боку США, - WP

Коли у серпні минулого року президент США Джо Байден запропонував виділити Україні додаткове фінансування, московські політтехнологи, які працюють на Кремль, спробували підірвати громадську підтримку законопроекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю румунському виданню The Washington Post.

У ході кампанії, спрямованої на те, щоб вплинути на Конгрес, щоб розпалити антиукраїнські настрої, пов'язані з Кремлем політичні стратеги і тролі написали тисячі сфабрикованих новинних статей, постів і коментарів у соціальних мережах, які пропагують американський ізоляціонізм і намагаються посилити США, свідчать внутрішні кремлівські документи, отримані Washington Post.

Документи, у кількості понад 100 та датовані періодом з травня 2022 року по серпень 2023 року, були надані виданню для викриття пропагандистських операцій Кремля, спрямованих на підрив підтримки України в США, а також їх масштаби та методи. Ці файли є частиною серії витоків, які дозволили поглянути на паралельні зусилля Москви щодо ослаблення підтримки України у Франції та Німеччині, а також щодо дестабілізації самої України.

Як зазначає видання, Росія нарощує свої пропагандистські операції в рамках другого фронту, який, за словами нинішніх та колишніх високопосадовців, став для Москви майже таким же важливим, як і військова кампанія в Україні, особливо з урахуванням того, що схвалення Конгресом подальшої допомоги стало критично важливим для можливості Києва продовжувати захищатися.

"Зупинити передачу зброї - головний пріоритет Росії, тому вони жбурляють речі в стіну, щоб подивитися, що приживеться, - сказав один із співробітників Республіканської партії на Капітолійському пагорбі. - Ми спостерігаємо широку кампанію, яка має кілька напрямків, деякі з яких працюють краще, ніж інші. Російських це хвилює".

Кампанія Кремля

Кампанія спробувала представити президента України Володимира Зеленського корумпованим, підкреслила кількість мігрантів, які перетинають кордон США та Мексики, закликала фінансувати охорону кордонів замість будь-якої допомоги Україні та назвала "білих американців" головними програли через допомогу, свідчать документи.

Стратегія пропагує погляди вкрай правого крила Республіканської партії та закликає до того, щоб деякі послання були озвучені американськими "лідерами громадської думки та політиками", йдеться в одному з документів, але в ній не названо імен людей, які могли б бути озвучені американськими "лідерами суспільної думки". думки та політиками".

Багато документів містять метадані, які показують, що вони були написані членами команди, що працює на Іллю Гамбашидзе, керівника московської PR-фірми "Агентство соціального дизайну". Минулого місяця Сполучені Штати ввели санкції проти Гамбашидзе за його участь у "постійній іноземній кампанії зловмисного впливу" за вказівкою Кремля, включаючи створення веб-сайтів, призначених для видачі себе за законні засоби масової інформації в Європі, що є частиною кампанії, яку західні чиновники назвали "Двійник".

Повинні були бути створені пости та коментарі в соціальних мережах, а також відеоролики на YouTube, які б розпалили расову та соціальну ворожнечу в Сполучених Штатах і посилили б теми "загальної бідності, рекордної інфляції, зупинки економічного зростання... ризику втрати робочих місць для білих, привілеїв для кольорових, дегенератів та інвалідів", - йдеться у публікації, метадані якого показують, що вона була написана членом команди Гамбашидзе.

Пости пропагують побоювання, що перевитрата коштів на зовнішню політику була "на шкоду захисту інтересів білих людей у США", а також ідею про те, що "Америка програє, що ми будемо втягнуті у війну, а наші хлопці будуть втягнуті у війну, помруть в Україні”.

Як показують документи, стратеги написали численні рекомендації для статей та публікацій у соціальних мережах. Один із них спробував порівняти рівень бездомності в Америці з рівнем бездомності в Росії і заявив, що Сполучені Штати починають все більше нагадувати "країну третього світу". Рекомендований коментар вигаданого американця у соціальних мережах у відповідь на статтю говорить: "Мене охоплює гнів, коли прямо на моїх очах черговий пакет української допомоги розподіляється по кишенях американських та українських чиновників. Справді, важко зрозуміти такі жести "допомоги", коли власний бомж сидить біля ніг перехожих [і] спить під мостами”.

Коли цієї весни адміністрація Байдена знову приготувалася спробувати провести додаткове фінансування для України через Конгрес, сайти, пов'язані з кремлівською кампанією, зробили нові спроби поширити контент, що вводить в оману, з імміграції та кордону з Мексикою. В одному випадку сайт, ідентифікований Meta як частина мережі Doppelganger, опублікував статтю про так звану хвилю нелегальної імміграції, яка, за її твердженням, "підриває основи національної безпеки".