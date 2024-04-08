Росіяни завдали авіаудару по Сумах

Російські окупанти сьогодні, 8 квітня, вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Ціллю атаки стала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію в Telegram .

У відомстві закликали місцевих жителів бути уважними та акуратними, а також завжди йти в укриття під час повітряної тривоги.

В ОВА уточнили, що наслідки атаки російських окупантів уточнюються.

"Після 15:00 росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі м. Суми", - йдеться у повідомленні відомства.

Що передувало

Нагадаємо, близько 15:14 у мережі писали про те, що мешканці Сум почули вибухи.

Зазначимо, що росіяни ще у березні посилили обстріли Сумської області. Для цього вони використовували практично весь спектр озброєння.

Як зазначав представник ОК "Північ" Вадим Мисник, станом на 18 березня росіяни в середньому обстрілювали Сумську область по 70-100 разів на добу.

На цьому фоні в деяких громадах регіону розпочали примусову евакуацію сімей із дітьми. Це стосувалося мешканців населених пунктів, які знаходяться біля кордону з Росією.

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