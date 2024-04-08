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Верховний суд Бразилії відкрив кримінальну справу проти Ілона Маска

Бразилія, Понеділок 08 квітня 2024 10:14
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Верховний суд Бразилії відкрив кримінальну справу проти Ілона Маска Фото: мільярдер, власник соцмережі Х Ілон Маск (GettyImsges)
Автор: Ярослава Борзова

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес відкрив кримінальне провадження щодо ймовірного перешкоджання Ілоном Маском правосуддю. Це сталось на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У документі, оприлюдненому судом, зазначається, що мільярдер "почав кампанію дезінформації" і що X - раніше відомий як Twitter - зловживає економічною владою, щоб "незаконно впливати на громадську думку".

Реакція суду послідувала після того, як Ілон Маск заявив, що не виконуватиме рішення суду про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії.

Протягом вихідних мільярдер критикував Мораеса у кількох своїх дописах у соціальних мережах, звинувачуючи його у зраді конституції та закликаючи до імпічменту.

Зокрема, у публікації в суботу Маск повідомив, що бразильський суд погрожує заблокувати доступ до соцмережі X в усій країні.

Станом на вечір неділі, 7 квітня, низка акаунтів, пов'язаних із правими бразильськими підприємцями, колишніми політиками та впливовими особами у сфері цифрових технологій, залишалася заблокованою.

Скандали з Ілоном Маском

Нагадаємо, нещодавно американський мільярдер засумнівався в необхідності існування НАТО. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відповів йому.

Це вже далеко не вперше Ілон Маск шокує своїми заявами про геополітику або ж війну РФ проти України. Він постійно занурюється у скандали, які постійно обговорюють у мережі.

Наприклад, наприкінці лютого Маск заявив, що Україні давно вже потрібно було укласти мирну угоду з Росією.

А до цього мільярдер назвав російського диктатора Володимира Путіна "непоганим мужиком".

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