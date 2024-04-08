Швейцарія хоче провести саміт миру в середині червня. Bloomberg дізналося деталі

Швейцарія має намір провести Глобальний саміт миру щодо війни в Україні в середині червня. У заході мають узяти участь до 100 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела видання повідомили, що саміт миру може відбутися 16-17 червня.

Однак поки що не зрозуміло, скільки лідерів буде присутнім на цій зустрічі. Ключовим питанням розбіжностей стала участь Китаю.

Bloomberg пише, що для Швейцарії участь Китаю матиме вирішальне значення, оскільки Берн хоче зробити цю ініціативу такою, що заслуговує на довіру. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який Пекін чинить на Москву.

З ким ще ведуться переговори

Представник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце конференції поки не визначені.

Також у МЗС Швейцарії повідомили виданню, що важливо прислухатися до країн глобального півдня, які зіграють ключову роль у кінцевому включенні Росії в цей процес.

Тому дипломати Швейцарії перебувають у тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР і Саудівською Аравією.

Де саме може відбутися саміт

Bloomberg пише, що Глобальний саміт миру має відбутися після чотирьох зустрічей радників з національної безпеки, які Україна організувала для забезпечення підтримки "формули миру".

Остання з цих зустрічей відбулася в Давосі на початку цього року. За словами джерел Bloomberg, якщо саміт таки відбудеться, то він може пройти в місті Люцерн

"Офіційна заява кабінету міністрів Швейцарії може надійти вже 10 квітня", - додало видання.