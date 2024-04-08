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Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався ВПК Росії й не тільки, - джерело

Понеділок 08 квітня 2024 13:31
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Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався ВПК Росії й не тільки, - джерело Фото: українські хакери знищили дата-центр, яким користувався ВПК Росії й не тільки (freepik.com)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Українські хакери, які можуть бути пов'язаними з кіберами Служби безпеки України (СБУ), знищили дата-центр, яким користувався російський військово-промисловий комплекс, нафтогаз й телеком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", - розповіло джерело.

Серед користувачів сервісу:

  • "Уральський завод цивільної авіації";
  • "НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка");
  • "Уральський завод спецтехніки";
  • Газпром;
  • Трансгаз;
  • Лукойл;
  • Роснафта;
  • "Норільський нікель";
  • Ростелеком;
  • Телеком;
  • Мегафон.

Згідно з даними джерела, атака була спільно операцією української хакерської групи BLACKJACK з кібердепартаментом СБУ.

Під час операції вдалось знищити більше 300Тб даних, серед яких:

  • 400 віртуальних серверів;
  • 42 фізичних сервери.

На серверах розміщувалась внутрішня документація, резервні копії й інші програми, завдяки яким віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.

"Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року", - додало джерело.

Інші кібератаки

Варто додати, що українські хакери регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад:

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