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Зеленський планує відвідати ПАР, в ЗМІ дізнались можливі терміни

Понеділок 08 квітня 2024 10:38
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Зеленський планує відвідати ПАР, в ЗМІ дізнались можливі терміни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Південно-Африканську Республіку (ПАР) з офіційним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Business Day.

Як пише Business Day, президент планує відвідати ПАР з офіційним візитом у найближчі кілька місяців.

За словами міністра міжнародних відносин та співробітництва Наледі Пандор, президент висловив намір відвідати ПАР цього року для:

  • встановлення більш міцних торговельних зв'язків між країнами;
  • обговорення характеру відносин, які можуть побудуватись між країнами після завершення війни.

Відносини між Україною та Африкою

Торік Україна мала багато активності за вектором Глобального Півдня, в першу чергу, з Африкою. У 2023 році голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив два африканських турне, а Зеленський, зі свого боку, провів десятки перемовин з лідерами країн континенту. У тому ж числі до Києва прибувала африканська делегація.

Як розповідав спеціальний представник з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх, з самого початку повномасштабної війни, Україна працювала над мобілізацією підтримки з усього світу, у тому ж числі й з Африки, яка не усвідомлювала наслідки агресії країни-терориста для регіону.

"Мало хто в Африці усвідомлював свою залежність від постачання українського збіжжя чи українських добрив. Мало хто розумів, що економіки низки країн цього континенту, насамперед Північної та Східної Африки, мали систему ділових контактів з Україною, яка через війну обвалилася", - розповів Субх.

Детальніше про відносини між Україною та Глобальним Півднем - читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США".

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Володимир Зеленський
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