Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Уряд Данії ухвалив рішення виділити 40 млн данських крон (приблизно 5,8 млн євро) в українську енергетичну систему. Зокрема, через нещодавні жорстокі російські атаки на інфраструктуру України.

"В останні тижні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", - заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

МЗС зазначає, що виділивши 40 мільйонів данських крон, Данія допомагає забезпечити надійне електропостачання, а отже, доступ населення до води і тепла протягом майбутньої зими. Гроші виділено з цивільних фондів урядового фонду України.

Раніше Данія також надала надзвичайний пакет, щоб допомогти Україні підготуватися до енергопостачання в майбутні зими.

Пакет був підготовлений Данським енергетичним агентством у тісній співпраці з українськими партнерами та сприятиме вибору енергетичних технологій і залученню інвестицій, а також може стати основою для донорської допомоги в майбутні зими.