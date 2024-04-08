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РФ вдарила по промисловому об'єкту в Запоріжжі

Понеділок 08 квітня 2024 15:15
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РФ вдарила по промисловому об'єкту в Запоріжжі Фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень понеділка, 8 квітня, вдарила по промисловому об'єкту у місті Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram.

"Росіяни знов вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі," - написав Федоров.

За його даними, в результаті російської атаки постраждали 6 осіб. Наслідки ракетної атаки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні вдень в низці областей України, у тому ж числі й Київській області, оголошували повітряну тривогу. У Запоріжжі та Одесі було чутно вибухи.

Атака на Україну у ніч на 8 квітня

У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну:

  • авіаційною ракетою Х-59;
  • 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.

Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА.

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