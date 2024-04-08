Каналам телемарафону надали статус критично важливих: працівники підлягають бронюванню

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам телемарафону "Єдині новини" статус критично важливих підприємств для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні накази Мінкульту.

Згідно з наказами, Мінкульт підтвердив статус критично важливих: ТОВ "Ми-Україна" (телеканал "Ми-Україна");

ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (телеканал "1+1");

ТОВ "МК ТРК" (телеканал ICTV), ПрАТ "Телеканал "Інтер" (телеканал "Інтер");

державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" (телеканал "Рада");

Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (телеканал "Суспільні новини"). Також з 2024 року такий статус надали й підтвердили: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС);

Українському національному інформаційному агентству "Укрінформ";

ТОВ "Новий канал";

ТОВ "Старлайт медіа";

ТОВ "Телеканал СТБ";

ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "УНІАН ТБ";

представництву Deutsche Welle,

ПрАТ "ТК "ТЕТ";

ТОВ "ТРК "НБМ". Крім того, статус критично важливих в особливий період отримали Національна спілка журналістів України та низка інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Міністерства культури та інформаційної політики. Станом на лютий 2024 року в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.