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Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками

Київ, Понеділок 08 квітня 2024 17:28
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Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками Фото: в Україні можуть дозволити мобілізацію засуджених (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроект, яким пропонується дозволити мобілізацію засуджених. Але призивати будуть не всіх.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив голова комітету Сергій Іонушас.

"Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект 11079-1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі", - зазначив Іонушас.

За його словами, мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки. Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, згвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно до Верховної ради внесли законопроект №11079, який передбачає мобілізацію та проходження військової служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану.

Для таких людей передбачили умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для мобілізації та служби за контрактом. Для цього необхідно бажання самого засудженого проходити таку військову службу та рішення суду.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.

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