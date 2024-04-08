"Відсидітися не вдасться". Павлюк закликав українців знайти мужність стати до лав ЗСУ

У Сухопутних військах закликали військовозобов'язаних знайти в собі мужність стати до лав ЗСУ. Адже скільки б озброєння не передавали нам союзники, армії бракує людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, опубліковану на сторінці у Facebook.

"Сьогодні ті ж самі люди говорять, що наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі. У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було - нам бракує людей!" - заявив Павлюк.

Генерал зауважив, що "техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить", тож підрозділи мають оновлюватись.

"Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація - це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав. Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили", - акцентував Павлюк.

Він підкреслив, що окупантів треба змусити забиратися геть з нашої землі, а якщо ми цього не зробимо, "ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі". Про що свідчить сама Росія та те, що вона робить на тимчасово окупованих територіях.

"Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя. Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону - доля країни, доля нашої нації. Росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну", - додав Павлюк.

Генерал нагадав, що після проходження базової загальновійськової підготовки воїни потрапляють у військові частини. І не обов’язково саме на бойові посади.

"ЗСУ потрібні різні фахівці: водії, діловоди, кухарі, будівельники, ITівці, бухгалтери, медики, інженери. Ви можете перевірити мої слова, відкривши сайти з пошуку роботи - там є всі ці вакансії", - підсумував Павлюк.

Мобілізація в Україні