Обговорили захист Харкова та додаткові системи ППО. Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 8 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили захист Харкова від російських ударів і можливість зміцнити ППО в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

За словами президента, він заслухав доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет.

"Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України", - сказав Зеленський.

Також президент звернувся до жителів Харкова та області та подякував за активну роботу над відновленням інфраструктури після ударів Російської Федерації.

Зеленський заслухав доповідь від головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних бойових напрямках.

"Тримаємо позиції. Головне зараз - ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни", - підкреслив президент.

Ситуація в Харкові

Останнім часом росіяни посилили свої удари по Харкову, розпочавши водночас інформаційну кампанію для залякування населення нібито повторним наступом на місто. Однак українське військово-політичне керівництво запевняє, - загрози повторного наступу ворога на Харків сьогодні немає. Але Харків не захищений для ударів з повітря.

Нещодавно росіяни вперше застосували проти Харкова керовані авіабомби. Ба більше, ворог змінив свою тактику ударів по місту, зробивши її ще смертоноснішою. Окупанти повторно атакують місця перших ударів, коли туди приїжджають рятувальники.

В ніч на 7 квітня у Харкові один з російських БПЛА влучив у приватний будинок, сталася пожежа. В результаті атаки троє людей постраждали.

Декілька атак на Харків відбулося і протягом дня 7 квітня. В результаті ворожих ударів постраждали щонайменше четверо мешканців міста.

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