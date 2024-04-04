Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Атака "Шахедів" на Харків

Російські війська цієї ночі атакували Харків десятками "Шахедів". Під удар зокрема потрапили житлова триповерхівка та 14-поверхівка. Загинули 4 людини, серед яких три рятувальники, які прибули на місце і потрапили під повторний ворожий удар. Постраждалих - 12 осіб. Крім того, у місті після атаки РФ знеструмлена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів".

Всі подробиці щодо наслідків нальоту "Шахедів" на Харків - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ЗАЕС на межі блекауту

Сьогодні зранку через російські обстріли вимкнулась повітряна лінія 330 кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", яка є резервним джерелом живлення для окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція отримує необхідну електроенергію тільки через одну лінію 750 кВ. У разі якщо другу лінію буде пошкоджено та виведено з ладу, ЗАЕС знову перейде на живлення дизель-генераторами, відмова яких загрожуватиме аварійною ситуацією.

F-16

Поява F-16 в українському небі буде несподіванкою для ворога, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, дві групи пілотів опановують пілотування винищувачів у Данії та США. Це один із завершальних етапів навчання українських пілотів. Вони відточують майстерність, практику, набирають льотні години.

Ставка

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Були доповіді головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та звіти міністра оборони Рустема Умєрова. Учасники обговорили ситуацію на фронті, постачання БПЛА та засобів РЕБ, а також боротьбу з російськими ударами. Зеленський зазначив, що за результатами стабілізаційних дій вдалося зупинити просування окупантів.

Сценарії розвитку війни від НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав два сценарії розвитку подій на фронті в Україні. Перший сценарій, за його словами, передбачає звільнення нових українських територій завдяки допомозі від країн НАТО. Інший сценарій - песимістичний.

Україна

Посилення контролю за казино

Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за гральним бізнесом. За основу документ підтримали всі одноголосно. Наступний крок - розгляд цього документа в сесійній залі парламенту.

Детальніше про суть проблеми, до чого тут військові та про те, що тепер чекає на гральний бізнес, - у матеріалі РБК-Україна.

Арешт Артема Шила

ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику Офісу президента Артему Шилу, якого підозрюють у створенні злочинної групи, причетної до заволодіння майже 95 млн грн "Укрзалізниці" на закупівлі трансформаторів.

Його взяли під варту до 31 травня включно з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

ВРП продовжила відсторонення Князєва від правосуддя

Вища рада правосуддя (ВРП) знову відсторонила ексголову Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя у зв’язку з порушеною щодо нього кримінальною справою.

Таким чином, Князєв не зможе здійснювати правосуддя до того, як стане чинним вирок суду в його справі, або поки справу, у якій його обвинувачують, не закриють.

Енергетика

"Укренерго" ввечері 4 квітня запровадило відключення світла у шести областях України через дефіцит потужностей після російських обстрілів, а також підвищення споживання ввечері через похолодання.

Кордон

Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Рава-Руська","Ягодин" та "Угринів". Вранці на заблокованих КПП у чергах нарахували близько 400 вантажівок.

Тарифи

В "Укренерго" запропонували трансформувати енергетику країни, аби захистити від постійних атак РФ, а саме побудувати сотні маленьких електростанцій, які будуть більш стійкими до масованих ударів через свою розосередженість. Відповідно, обстріли не призведуть до таких тяжких наслідків як нині.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький каже, реформування не повинно перекладатися на плечі населення. Тобто тарифи не мають збільшуватися.

Курс

Долар дешевшає другий день поспіль. Офіційний курс на 5 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,0201 грн за 1 долар (-0,1752 грн).

Погода

Найближчої ночі синоптики прогнозують у північних областях та на північному сході до 0-3 градусів морозу. Але вже протягом дня п'ятниці температура повітря підійметься до +13+18 градусів.

Світ

Німеччина шукає Patriot для України

Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Іран може атакувати Ізраїль

Знищення консульства Ірану в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників та генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні. Американська розвідка ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю, пише Vox News.

Рада Україна-НАТО

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, де сьогодні відзначають 75 річницю з дня створення Організації, відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що його основний меседж - це надання додаткових систем Patriot українським силам.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг своєю чергою запевнив, що союзники шукають шляхи та потужні способи для підтримки Києва, а також те, як можна наблизити Україну до членства в НАТО.

США

Bloomberg дізналося, що голосування у Конгресі США щодо допомоги Україні можуть відкласти ще на кілька тижнів.

Як пише видання, голосування Палати представників Конгресу США щодо допомоги Україні малоймовірне принаймні до середини квітня. Відстрочка може виявитися ще більшою, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає способів пом'якшити опір з боку республіканців.

Латвія

​​Латвійський прем'єр-міністр Евіка Сіліня заявила, що її країна готує новий пакет військової допомоги для України, а також передасть перші БПЛА Києву в межах коаліції дронів та виділить 10 млн євро у чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для українських сил.

Британія

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у колонці для The Telegraph зазначив, що країни НАТО, які не витрачають 2% ВВП на оборону, грають у "російську рулетку" з майбутнім Заходу. На його думку, союзники мають визнати, що світ перейшов від післявоєнного періоду до довоєнного.

Чехія

Чеська Республіка виділить десятки мільйонів євро на власну ініціативу з придбання сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України, заявив прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

G7

Члени G7 можуть переглянути верхню межу цін на російську нафту, заявили в Міністерстві фінансів США. Це залежатиме від ринкових умов або інших чинників.

Молдова

У Молдові знову знайшли уламки російського "Шахеда". Фрагменти дрона були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.

Китай

В Міністерстві закордонних справ Китаю висловили позицію Пекіна щодо дипломатичного урегулювання війни Росії проти України. Там вважають, що у такому випадку не повинно бути переможців і переможених.

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