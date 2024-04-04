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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Україна, Четвер 04 квітня 2024 15:44
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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав на 17 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 5 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,0201 грн за 1 долар (-0,1752 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3485 гривень за 1 євро (+0,0842 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 16 копійок до 38,99-39,01 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 10 копійок до 39,45 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як зазначив екс-глава Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, з початку цього року гривня до долара девальвувала на 3,3%.

За його словами, серед факторів, які додатково прискорили девальваційні процеси, було тимчасове посилення попиту з боку населення на іноземну валюту на тлі нижчої облікової ставки та прибутковості за тримісячними депозитними сертифікатами.

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