ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польські фермери блокують три напрямки, вантажівки з України не випускають, - ДПСУ

Польща, Четвер 04 квітня 2024 09:57
UA EN RU
Польські фермери блокують три напрямки, вантажівки з України не випускають, - ДПСУ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери блокують три напрямки на кордоні з Україною. Вантажівки на в'їзд у Польщу практично не пропускають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Продовжується блокування саме трьох напрямків "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину", - сказав речник.

Демченко зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні України та Польщі. Він може пропустити 1200-1400 вантажівок за добу. Але за минулу добу у бік України приїхало лише 70 вантажних авто.

За його словами, станом на ранок 4 квітня на заблокованих пунктах пропуску у чергах стоять близько 400 вантажівок.

Також є черги на розблокованих КПП. У "Краківці" 500 вантажівок стоять у черзі, у "Шегинях" - 450. Рух на цих напрямках інтенсивний, але через блокування інших пунктів пропуску є черги.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Хоча протестувальники погрожують, що скоро відновлять блокаду на деяких КПП.

Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною пограничная служба Прикордонники
NEWS
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі