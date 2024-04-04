Польські фермери блокують три напрямки, вантажівки з України не випускають, - ДПСУ
Польські фермери блокують три напрямки на кордоні з Україною. Вантажівки на в'їзд у Польщу практично не пропускають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Продовжується блокування саме трьох напрямків "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів". І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину", - сказав речник.
Демченко зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні України та Польщі. Він може пропустити 1200-1400 вантажівок за добу. Але за минулу добу у бік України приїхало лише 70 вантажних авто.
За його словами, станом на ранок 4 квітня на заблокованих пунктах пропуску у чергах стоять близько 400 вантажівок.
Також є черги на розблокованих КПП. У "Краківці" 500 вантажівок стоять у черзі, у "Шегинях" - 450. Рух на цих напрямках інтенсивний, але через блокування інших пунктів пропуску є черги.
Блокада кордону
Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.
Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Хоча протестувальники погрожують, що скоро відновлять блокаду на деяких КПП.
Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.
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