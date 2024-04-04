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Закупівля дронів і РЕБ, боротьба з повітряним терором. Зеленський розповів про нову Ставку

Четвер 04 квітня 2024 16:16
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Закупівля дронів і РЕБ, боротьба з повітряним терором. Зеленський розповів про нову Ставку Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили, серед іншого, питання ситуації на фронті, закупівлю засобів РЕБ та безпілотників, та протидію повітряним ударам російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Ставка. Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона", - написав президент.

Зеленський зазначив, що на Ставці була заслухана доповідь головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках.

"Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь", - розповів глава держави.

Також на Ставці були заслухані звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Крім того, йшлося також про підготовку нових угод.

"Доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми", - сказав Зеленський.

На Ставці сьогодні також начальник Генштабу Анатолій Баргилевич доповів про боротьбу з інструментами російського повітряного терору.

"Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик", - додав президент.

Обстріл Харкова 4 квітня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків.

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, вночі 4 квітня противник атакував Харків та область ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області (РФ). Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів". ППО збила 11 з них. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий удар окупантів по Харкову. Глава держави заявив, що зміцнення можливостей протиповітряної оборони України допоможе зберегти життя, та наголосив, що "російські терористи відповідатимуть" за такі атаки.

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