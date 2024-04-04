Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Атака "Шахедов" на Харьков

Российские войска этой ночью атаковали Харьков десятками "Шахедов". Под удар попали жилая трехэтажка и 14-этажка. Погибли 4 человека, среди которых три спасателя, прибывшие на место и попавшие под повторный вражеский удар. Пострадавших - 12 человек. Кроме того, в городе после атаки РФ обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

Все подробности по последствиям налета "Шахедов" на Харьков - читайте в материале РБК-Украина.

ЗАЭС на грани блекаута

Сегодня утром из-за российских обстрелов выключилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", которая является резервным источником питания для оккупированной Запорожской АЭС. В настоящее время станция получает необходимую электроэнергию только через одну линию 750 кВ. В случае если вторая линия будет повреждена и выведена из строя, ЗАЭС снова перейдет на питание дизель-генераторами, отказ которых будет угрожать аварийной ситуацией.

F-16

Появление F-16 в украинском небе будет неожиданностью для врага, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. По его словам, две группы пилотов овладевают пилотированием истребителей в Дании и США. Это один из завершающих этапов обучения украинских пилотов. Они оттачивают мастерство, практику, набирают летные часы.

Ставка

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были доклады главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и отчеты министра обороны Рустема Умерова. Участники обсудили ситуацию на фронте, поставки БПЛА и средств РЭБ, а также борьбу с российскими ударами. Зеленский отметил, что по результатам стабилизационных действий удалось остановить продвижение оккупантов.

Сценарии развития войны от НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал два сценария развития событий на фронте в Украине. Первый сценарий, по его словам, предполагает освобождение новых украинских территорий благодаря помощи стран НАТО. Другой сценарий - пессимистический.

Украина

Ужесточение контроля за казино

Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилению контроля за игорным бизнесом. За основу документ поддержали все единогласно. Следующий шаг - рассмотрение этого документа в сессионном зале парламента.

Детальнее о сути проблемы, при чем здесь военные и о том, что теперь ждет игорный бизнес, - в материале РБК-Украина.

Арест Артема Шила

ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику Офиса президента Артему Шилу, которого подозревают в создании преступной группы, причастной к завладению почти 95 млн грн "Укрзализныци" на закупке трансформаторов.

Его взяли под стражу до 31 мая с возможностью внесения 30 млн грн залога.

ВСП продолжила отстранение Князева от правосудия

Высший совет правосудия (ВСП) снова отстранил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.

Таким образом, Князев не сможет осуществлять правосудие до того, как вступит в силу приговор суда по его делу, или пока дело, в котором его обвиняют, не закроют.

Энергетика

"Укрэнерго" вечером 4 апреля ввело отключение света в шести областях Украины из-за дефицита мощностей после российских обстрелов, а также повышения потребления вечером из-за похолодания.

Граница

Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной: "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Утром на заблокированных КПП в очереди насчитали около 400 грузовиков.

Тарифы

В "Укрэнерго" предложили трансформировать энергетику страны, чтобы защитить от постоянных атак РФ, а именно построить сотни маленьких электростанций, которые будут более устойчивы к массированным ударам из-за своей рассредоточенности. Соответственно, обстрелы не приведут к таким тяжелым последствиям, как сейчас.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорит, что реформирование не должно перекладываться на плечи населения. То есть тарифы не должны увеличиваться.

Курс

Доллар дешевеет второй день подряд. Официальный курс на 5 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,0201 грн за 1 доллар (-0,1752 грн).

Погода

В ближайшую ночь синоптики прогнозируют в северных областях и на северо-востоке до 0-3 градусов мороза. Но уже в течение пятничного дня температура воздуха поднимется до +13+18 градусов.

Мир

Германия ищет Patriot для Украины

Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их в Украину.

Иран может атаковать Израиль

Уничтожение консульства Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в большую войну в регионе. Американская разведка ЦРУ предупредила, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля, пишет Vox News.

Совет Украина-НАТО

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО, где сегодня отмечают 75-ю годовщину со дня создания Организации, состоялось заседание Совета Украина-НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, его основной месседж - это предоставление дополнительных систем Patriot украинским силам.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг в свою очередь заверил, что союзники ищут пути и мощные способы для поддержки Киева, а также как можно приблизить Украину к членству в НАТО.

США

Bloomberg узнало, что голосование в Конгрессе США о помощи Украине может быть отложено еще на несколько недель.

Как пишет издание, голосование Палаты представителей Конгресса США о помощи Украине маловероятно по крайней мере до середины апреля. Отсрочка может оказаться еще большей, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчить сопротивление со стороны республиканцев.

Латвия

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила, что ее страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, а также передаст первые БПЛА Киеву в рамках коалиции дронов и выделит 10 млн евро в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для украинских сил.

Великобритания

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в колонке для The Telegraph отметил, что страны НАТО, не тратящие 2% ВВП на оборону, играют в "российскую рулетку" с будущим Запада. По его мнению, союзники должны признать, что мир перешел от послевоенного периода к довоенному.

Чехия

Чехия выделит десятки миллионов евро на собственную инициативу по приобретению сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

G7

Члены G7 могут пересмотреть верхний предел цен на российскую нефть, заявили в Министерстве финансов США. Это зависит от рыночных условий или других факторов.

Молдова

В Молдове снова обнаружили обломки российского "Шахеда". Фрагменты дрона были найдены примерно в 500 метрах от линии молдавско-украинской границы.

Китай

В Министерстве иностранных дел Китая высказали позицию Пекина по дипломатическому урегулированию войны России против Украины. Там считают, что в таком случае не должно быть победителей и проигравших.

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