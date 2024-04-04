Українська енергосистема може трансформуватися через атаки РФ: чи вплине це на тарифи

Енергетика України може змінитися через постійні атаки Росії. Але це не повинно вплинути на тарифи для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького на брифінгу.

На думку Кудрицького, для ефективної роботи енергетичної системи в умовах постійних атак географічно генерація має бути розосереджена по всій території держави.

Стійку мережу можуть створити невеликі за розміром енергетичні джерела, але їх кількість повинна збільшитися. Така мережа не буде залежати від централізованого постачання. Тобто у разі пошкодженні магістральних ліній і систем електропостачання все одно буде йти.

(t.me/Ukrenergo)

Що пропонує "Укренерго"

Кудрицький пояснив, що покращити ситуацію може спорудження невеликих електростанцій потужністю від 5 до 20-30 мегават. Це можуть бути газові пікери - сучасні маневрені і потужні енергосистеми з високим коефіцієнтом корисної дії.

(t.me/Ukrenergo)

Також необхідні ефективні і потужні системи накопичення енергії. Третій крок - це нова генерація.

"За розрахунками компанії, енергосистемі потрібна нова теплова генерація - але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості, аграрного сектору тощо", - пояснив голова "Укренерго".

Що буде з тарифами

На думку Кудрицького, трансформація енергетичної системи України повинна відбутися за кошти приватних інвесторів та завдяки допомозі країн-партнерів. Він зазначив, що це має збалансувати розрахунки.

Голова "Укренерго" вважає, що реформування не повинно перекладатися на плечі населення. Тобто тарифи, за словами Кудрицького, не повинні збільшуватися.