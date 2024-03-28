Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Пакет допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні новий великий пакет допомоги. До нього увійшли:

5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog;

9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog;

боєприпаси для Leopard 2 A6;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;

30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

5 засобів постановки перешкод проти дронів;

180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників;

6 машин розмінування WISENT 1;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;

1 БРЕМ DACHS;

9 мінних тралів;

1 система спостереження SATCOM;

330 інфрачервоних камер;

3 автомобілі для охорони кордону;

6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

Крім того, Берлін готується до передачі Києву ракет для Patriot та 20 БМП Marder.

Загроза ДРГ для Києва

У Києві вирішили посилити заходи безпеки. Як пояснили в КМВА, такі кроки зумовлені погрозами Росії збільшити кількість ракетних ударів, а також загрозою ДРГ і залучення агентів російських спецслужб для дестабілізації ситуації в столиці України.

Тож Рада оборони Києва вирішила:

якнайшвидше визначитись щодо проведення надалі масових заходів;

переглянути нормативні документи щодо роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних і розважальних заходів, а також заходів у місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян;

доручити всім силовим і військовим структурам міста посилити увагу до місць скупчення людей;

доручити відповідальним структурам і балансоутримувачам забезпечити постійний доступ населення до укриттів "пунктів незламності.

Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій тощо.

Засідання Ради Україна-НАТО

Сьогодні в штаб-квартирі НАТО відбулось надзвичайне засідання Ради Україна - НАТО на рівні послів, скликане за ініціативою української сторони у зв'язку із ракетними обстрілами Росією нашої критичної інфраструктури.

Під час засідання міністр оборони України Рустем Умєров закликав держави-члени НАТО надати Києву додаткові системи ППО та ПРО і ракети до них для того, щоб захистити українські міста і громадян.

Атаки на НПЗ у Росії

У Росії поблизу Самари повністю зупинив роботу Куйбишевський нафтопереробний завод. Все через пошкодження, завдані атакою українського дрона минулого тижня, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію двох представників промисловості.

Фейк про "наступ на Харків"

У Центрі протидії дезінформації РНБО України заявили, що інформація щодо "підготовки росіян до наступу на Харків" є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідає дійсності.

"Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози Соловйова - поки лише розмови. Це ІПСО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами", - зазначає керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Росіяни збили свій літак над Кримом

Над окупованим Севастополем сьогодні збили російський літак, ймовірно Су-34 або Су-35. Відео з падінням палаючого літака миттєво поширились серед проросійських Telegram-каналів. Наразі відомо, що літак впав у море, але пілот вижив. Ймовірно, літак збила російська ППО.

Зеленський попередив про новий наступ РФ

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News розповів, що сьогодні ситуацію на фронті вдалося стабілізувати після зимового загострення, але Росія готується до нового наступу в кінці травня або в червні.

Україна

Політика

Україна, Польща та Євросоюз провели перемовини щодо розблокування кордону та подолання агрокризи. Польський премʼєр-міністр Дональд Туск заявив, що Київ і Варшава близькі до рішення щодо зернового питання, яке, можливо, "не буде всіх повністю влаштовувати".

Натомість прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що уряд України розробив п'ять кроків, спрямованих на розв'язання цієї проблеми. Про які саме - писало РБК-Україна в матеріалі.

Візит голови Національної асамблеї Франції

Голова Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве прибула до Києва. Вона виступила із промовою у Верховній Раді. Як згодом стало відомо, разом з нею прибула в столицю делегація французьких політиків.

Зеленський поговорив з Джонсоном

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном і пояснив йому, чому зараз схвалення американської допомоги є критично важливим для України.

Кібервійна

Міністерство оборони України ініціювало роботу над визначенням поняття "кібервійна" на законодавчому рівні. Після визначення поняття "кібервійна" планується міжнародне визнання кібератак як акта війни.

Кордон

Польські протестувальники сьогодні розблокували рух вантажівок в обох напрямках в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" на кордоні з Україною. Орієнтовно вони зняли блокаду на цьому КПП до 2 квітня.

Тарифи

Міненерго наразі не розглядає питання про підвищення в Україні тарифів на електроенергію для населення, заявив глава відомства Герман Галущенко.

"Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки, - ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів", - сказав він.

Біженцям

Уряд Польщі готує "революційні" зміни до закону про допомогу біженцям з України, що діє з початку війни. Систему фінансування харчування та проживання у гостьових будинках до десяти осіб планують скасувати. Детальніше про це тут.

Курс

Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.Офіційний курс на 29 березня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 39,2214 грн за 1 долар (-0,0059 грн).

Погода

У п'ятницю, 29 березня погода в Україні погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження майже у всіх областях. Також очікується дощ, в Карпатах - мокрий сніг.

Зміни з 1 квітня

В Україні з 1 квітня 2024 відбудеться низка важливих змін. Розмір мінімальної зарплати збільшиться, а з ним також зростуть податки й збори. ВПО продовжать термін подачі заяви на виплати, до того ж претендувати на грошову допомогу від держави зможуть більше категорій переселенців. Детально про головні зміни квітня - читайте в новому матеріалі РБК-Україна.

Світ

США

У Держдепі прокоментували на заяву в ЗМІ про те, що американських посадовців нібито розлютили слова президента Франції Емманюеля Макрона про відправку іноземних військ в Україну. Речник відомства Метью Міллер обмежився словами, що "Франція є давнім союзником США", але "заява Макрона не змінює позиції Вашингтона".

ЄС

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель представить план із закупівель озброєння для України до квітня 2024 року. Він також має намір "активізувати зусилля" щодо укладення угоди про виділення наступного траншу в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру, який блокує Угорщина.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією.

"Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська", - підкреслив Шольц.

Латвія

Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш вирішив піти у відставку. Він залишить посаду глави МЗС 10 квітня, а вже 11 квітня латвійський Сейм може затвердити нового міністра.

Санкції проти РФ

Видання Reuters підрахувало, що вихід з ринку після вторгнення Росії в Україну у 2022 році обійшовся іноземним компаніям у понад 107 млрд доларів у вигляді списань та втраченої вигоди.

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