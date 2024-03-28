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Росія не має ресурсів: у ЦПД спростували інформацію про наступ 350 тисяч солдатів на Харків

Україна, Четвер 28 березня 2024 13:22
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Росія не має ресурсів: у ЦПД спростували інформацію про наступ 350 тисяч солдатів на Харків Фото: Росія не має солдатів для наступу на Харків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Повідомлення щодо підготовки 350-тисячної російської армії до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії та не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Центр протидії дезінформації РНБО України у Facebook.

"У Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії "пропаганда страху", - зазначає керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Центр наголошує, що ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом.

"Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози Соловйова - поки лише розмови. Це ІПсО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами", - додав Коваленко та наголосив, що Сили оборони давно готові до всіх можливих загроз.

Відсутність ресурсів

Раніше британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області у січні.

У лютому в Силах оборони заявляли, що потужних угруповань російських військ з метою повторного наступу на Харків наразі не фіксується. У будь-якому разі вони не матимуть шансів для реалізації планів.

Водночас повідомлення про наступ почастішали останнім часом після масованих обстрілів Харкова.

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