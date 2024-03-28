Україну знову накриє дощ і сильний вітер: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 29 березня, буде вологою. Більшість областей накриє дощ, а в Карпатах навіть очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра у Києві буде хмарно з проясненнями. Протягом добу у столиці прогнозують дощі. Синоптики попереджають про шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі у більшості областей буде +4 +9 градусів, а вдень +11 +16. На півдні країни пригріє вдень до +20.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вдень в Україні можливі пориви вітру до 15-20 м/с, крім північного сходу.

За прогнозами синоптиків, завтра по всій Україні очікується помірний дощ. У південній частині нашої країни можливі місцями невеликі дощі, проте на високогір'ї Карпат прогнозується мокрий сніг.

Варто додати, що влада Києва звернулася до жителів столиці, попередивши про сильні пориви вітру завтра.

Синоптики зазначають, що погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

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