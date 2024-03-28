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Україну знову накриє дощ і сильний вітер: прогноз погоди на завтра

Україна, Четвер 28 березня 2024 15:25
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Україну знову накриє дощ і сильний вітер: прогноз погоди на завтра Фото: 29 березня Україну накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 29 березня, буде вологою. Більшість областей накриє дощ, а в Карпатах навіть очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра по всій Україні очікується помірний дощ. У південній частині нашої країни можливі місцями невеликі дощі, проте на високогір'ї Карпат прогнозується мокрий сніг.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Вдень в Україні можливі пориви вітру до 15-20 м/с, крім північного сходу.

Температура повітря вночі у більшості областей буде +4 +9 градусів, а вдень +11 +16. На півдні країни пригріє вдень до +20.

Україну знову накриє дощ і сильний вітер: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

Завтра у Києві буде хмарно з проясненнями. Протягом добу у столиці прогнозують дощі. Синоптики попереджають про шквали до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі у Києві покажуть +6 +8 градусів, а вдень +12 +14.

Україну знову накриє дощ і сильний вітер: прогноз погоди на завтра

Варто додати, що влада Києва звернулася до жителів столиці, попередивши про сильні пориви вітру завтра.

Синоптики зазначають, що погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.

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