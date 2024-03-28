Глава МЗС Латвії йде у відставку

Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш вирішив піти у відставку. Про його рішення стало відомо після його зустрічі з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сілінею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Видання зазначає, що Каріньш залишить посаду глави МЗС 10 квітня, а наступного дня - 11 квітня - Сейм Латвії може затвердити нового міністра.

22 березня Генеральна прокуратура Латвії порушила кримінальний процес про можливу розтрату державних коштів при використанні спеціальних рейсів для відряджень Каріньша, коли він обіймав посаду прем'єра. Це повідомлення викликало критику в суспільстві.

Держканцелярія Латвії підрахувала, що з вересня 2021-го до вересня 2023 року з державного бюджету країни на такі рейси пішло 613 830 євро, а разом із частиною витрат, яку покриває ЄС, - 1,36 млн євро. Отже, на спеціальні рейси з 2021 по 2023 роки було витрачено суми, що перевищують передбачені договорами.

За інформацією видання, на посаду глави МЗС після відставки Каріньша можуть висунути нинішню віцеспікерку Сейму Занду Калниня-Лукашевицю.

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