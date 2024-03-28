Макрон - союзник США, але американських військ в Україні не буде, - Держдеп

Франція є давнім союзником США, але заява президента Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну не змінює позиції Вашингтона.

Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Відповідаючи на запитання про публікацію Bloomberg, згідно з якою заява Макрона розлютила чиновників у Вашингтоні, Міллер сказав:

"У мене немає жодної реакції на це повідомлення. Але, звичайно, ми ясно дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються відправляти будь-які війська в Україну", - сказав він.

Міллер заявив, що не знає, хто це анонімний чиновник, якого цитує Bloomberg.

При цьому Міллер додав, що "президент Макрон є давнім главою давнього союзника США, і ми продуктивно працюємо з ним із низки питань, включаючи підтримку України".

Він також відмовився говорити, чи обговорюватиметься ця тема під час поїздки держсекретаря США Ентоні Блінкена до Парижа на початку квітня та зустрічі з Макроном.

Історія питання

Нагадаємо, агентство Вloomberg повідомило, що заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну розлютила американських чиновників, які на умовах анонімності заявляють, що такий крок може навіть призвести до ризику зіткнення з Москвою.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні.

У березні Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.