Шольц про війну в Україні: низка країн обговорюють, як досягти мирної домовленості

Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Märkische Allgemeine Zeitung.

Він зазначив, що посередницькі ініціативи для припинення війни в Україні були завжди.

"Наприклад, одразу після початку війни Росія і Україна вели прямі переговори один з одним. Тоді переговори провалилися, тому що Росія використовувала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу. Потім стало відомо про масові вбивства в Бучі та Ірпені - неймовірні злочини російських збройних сил у сфері прав людини проти цивільного населення", - заявив Шольц.

Він наголосив, що масові вбивства українців у Київській області позбавили переговори з Росією будь-якої основи.

"Деякий час по тому зернову угоду було обговорено, причому успішно. На жаль, (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін у якийсь момент знову скасував її", - заявив він.

Канцлер також нагадав, що велися переговори про безпеку на Запорізькій атомній електростанції та обмін полоненими.

"Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість. Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська", - підкреслив Шольц.