Тарифи, субсидії та пенсії: чи буде підвищення з 1 травня для українців

Комунальні тарифи у травні залишатимуться без змін, водночас відбудеться перерахунок субсидій на неопалювальний сезон. Окремі категорії пенсіонерів отримають надбавки в індивідуальному порядку. Для працюючих пенсіонерів виплати за травень будуть більшими, але на них доведеться зачекати.

Більше про ситуацію з тарифами ЖКГ, субсидіями та пенсіями – в матеріалі РБК-Україна .

При підготовці використовувалися: повідомлення пресслужба "Нафтогазу", заява заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інформація Пенсійного фонду України.

Зміст:

Рішення щодо тарифів на газ і світло. Чи зміняться суми в платіжках

Наступного місяця в Україні не планується підвищення вартості комунальних послуг. Частина тарифів "захищена" від змін мораторієм уряду на час війни. Йдеться про теплопостачання, гарячу воду та газ.

Газ

Головний постачальник газу для побутових споживачів України "Нафтогаз" зробив важливу заяву, адже термін дії тарифу "Фіксований" спливає 30 квітня 2024. Проте компанія продовжила його ще на 1 рік, керуючись мораторієм.

"Нафтогаз діє в національних інтересах. В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців", – наголосив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Таким чином, фіксована ціна газу для населення залишатиметься на рівні 7,96 грн/куб.м з ПДВ до 30 квітня 2025 року включно.

Світло

На тлі складної ситуації в енергетиці через російські обстріли почала ширитися інформація про можливе підвищення тарифів на світло. Однак остаточного рішення наразі немає.

Як повідомила заступниця очільника Міненерго Світлана Гринчук, український уряд активно працює з партнерами над тим, яку допомогу вони можуть нам надати, щоб відновити пошкоджені та зруйновані енергооб'єкти, щоб пройти літній та наступний періоди.

"Рішення щодо підвищення тарифів сьогодні немає, але ми не можемо виключати цього, бо ситуація дійсно складна", – додала вона.

У п'ятницю, 26 квітня, стало відомо, що Кабмін продовжив пільгову ціну на електроенергію для населення на місяць – до 31 травня (раніше встановлений термін спливав 30 квітня 2024).

"Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", – заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Таким чином, щонайменше до 31 травня тариф на електроенергію складатиме 2,64 грн/кВт-год. Для власників двозонних лічильників у нічні години з 23:00 до 07:00 ціна нижча – 1,23 грн/кВт-год.

Вода

Можливість підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення обговорюється понад рік, але попри неоднократні спроби НКРЕКП ухвалити нові ціни, вартість води залишається на довоєнному рівні.

При цьому тарифи для кожного водоканалу різняться залежно від низки факторів: доступ до водних ресурсів, вартість електроенергії, реагентів та інші аспекти.

Неопалювальний сезон. Як будуть нараховувати субсидії

Опалювальний сезон в Україні завершився, і платіжки поменшали. Суми субсидій також стануть меншими, оскільки пільгу на оплату житлово-комунальних послуг розраховують за огляду на те, що обов'язковий платіж за комуналку не має перевищувати 15% від сукупного доходу домогосподарства.

Як повідомили в Пенсійному фонді, більшості українців, які отримували субсидію, з травня вона буде перепризначена автоматично до 30 квітня 2025.

Однак є кілька категорій, яким треба буде звернутися із заявою та декларацією про доходи для отримання субсидії:

якщо житло орендоване;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Документи можна подати особисто в установах ПФУ, також можна відправити заяву та декларацію поштою на адресу ПФУ або онлайн (на сайті чи через застосунок ПФУ, через портал Дія).

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону субсидія буде призначена від початку цього періоду.

Надбавки та підвищення пенсій у травні

Наступного місяця українські пенсіонери можуть розраховувати на надбавки в індивідуальному порядку – за віком.

Особи старші за 70 років із пенсією до 10,3 тис. грн отримують наступні доплати:

300 грн – пенсіонери від 70 до 74 років;

– пенсіонери від 70 до 74 років; 456 грн – пенсіонери від 75 до 79 років;

– пенсіонери від 75 до 79 років; 570 грн – пенсіонери від 80 років.

Виплати нараховують автоматично раз на місяць після досягнення пенсіонером відповідного віку.

Також варто зазначити, що для працюючих пенсіонерів із 1 квітня розпочався перерахунок виплат, однак у травні підвищених пенсій ще не буде. Ця категорія українців отримає їх "заднім числом" через особливості подання звітності.

Виплати перерахують після отримання ПФУ інформації про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (звіти приймаються до 10 травня).

Таким чином, у червні працюючі пенсіонери отримають збільшені суми пенсійних виплат та компенсацію за попередні місяці.

Перерахунок стосується тільки тих осіб, які мають понад 24 місяці стажу. Оскільки надбавка за кожний рік стажу складає 23,61 грн (1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), мінімальна компенсація становитиме 47,22 грн.