Західні компанії списали 100 млрд доларів після уходу з території Росії, - Reuters

Відхід корпорацій з території Росії після вторгнення в Україну в 2022 році обійшовся іноземним компаніям у 107 млрд доларів у вигляді списань та втраченої вигоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз Reuters звітів компаній.

Обсяг списань збільшився на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року.

Збитки Росії

Юрист Джеремі Цукер, експерт із санкцій, заявив, що дуже велика кількість клієнтів його фірми з різних галузей вирішили повністю залишити Росію і, ймовірно, не захочуть повертатися навіть після закінчення військових дій.

В результаті важливі технології залишили країну, і Росія, можливо, більше не зможе підтримувати деякі високотехнологічні виробництва, сказав голова практики національної безпеки американської юридичної фірми Dechert Цукер.

"Це, безумовно, передбачає для мене серйозну шкоду економіці", - сказав він агентству Reuters.

Масовий вихід

За даними аналізу Єльської школи менеджменту, близько 1000 компаній вийшли з бізнесу на території Росії, хоча сотні компаній, включаючи Auchan та Benetton, все ще працюють або призупинили діяльність.

"Оскільки російське вторгнення триває на тлі слабкої військової допомоги Заходу, а деталізованість режимів західних санкцій збільшується, компанії, які все ще прагнуть вийти з Росії, ймовірно, зіткнуться з подальшими труднощами і будуть змушені миритися з великими списаннями та втратами", - сказав Ян Мессі, консалтингової компанії із глобальних ризиків S-RM.

Президент Володимир Путін, який щойно забезпечив переобрання, тепер має оновлений мандат на подальшу ізоляцію від Заходу, у тому числі через додаткові конфіскації активів та політичний тиск, додав Мессі.

Заходи Кремля

Москва вимагає знижки не менше 50% при продажу іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу, часто погоджуючись із номінальною комісією лише в один карбованець.

Цього року продаж активів, що належать Shell, HSBC, Polymetal International, та Yandex NV, були оголошені на загальну суму майже 10 млрд доларів і зі знижкою до 90%. Минулого тижня Danone заявила, що отримала дозвіл регулюючих органів на продаж своїх російських активів, зазнавши загальних збитків у 1,3 млрд доларів.

"У Росії немає західних активів, які можна було б вважати безпечними або захищеними, допоки Кремль продовжує вести війну", - сказав Мессі.

Москва вже взяла під тимчасовий контроль активи кількох західних компаній, зокрема Fortum, Carlsberg, OMV та Uniper.

Указ 2022 року забороняє інвесторам із "недружніх" країн - тих, які запровадили санкції проти Росії за війну проти України, - продавати акції ключових енергетичних проектів та банків без явного схвалення президента.

Тим часом, багато виробників товарів повсякденного попиту та споживчих товарів утримуються від повного виїзду з Росії, аргументуючи це тим, що звичайні люди в Росії покладаються на їхню продукцію.

До компаній, які все ще працюють або ведуть бізнес у Росії, входять Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever і Reckitt. Інші, у тому числі Intesa Sanpaolo, стикаються з бюрократичними перешкодами у спробі піти.