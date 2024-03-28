Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Пакет помощи от Германии

Германия передала Украине новый крупный пакет помощи. В него вошли:

5 гусеничных ремонтно-эвакуационных машин Warthog;

9 гусеничных командных машин-вездеходов Warthog;

боеприпасы для Leopard 2 A6;

18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;

14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;

30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

5 средств постановки препятствий против дронов;

180 полевых комплектов RF 360 - систем обнаружения беспилотников;

6 машин разминирования WISENT 1;

2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;

1 БРЕМ Bergepanzer 2 с запасными частями;

1 БРЕМ DACHS;

9 минных тральщиков;

1 система наблюдения SATCOM;

330 инфракрасных камер;

3 автомобиля для охраны границы;

6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;

2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.

Кроме того, Берлин готовится к передаче Киеву ракет для Patriot и 20 БМП Marder.

Угроза ДРГ для Киева

В Киеве решили ужесточить меры безопасности. Как объяснили в КГВА, такие шаги обусловлены угрозами России, увеличить количество ракетных ударов, а также угрозой ДРГ и привлечения агентов российских спецслужб для дестабилизации ситуации в столице Украины.

Совет обороны Киева решил:

как можно быстрее определиться по проведению в дальнейшем массовых мероприятий;

пересмотреть нормативные документы о работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских и развлекательных мероприятий, а также мероприятий в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан;

поручить всем силовым и военным структурам города усилить внимание к местам скопления людей;

поручить ответственным структурам и балансодержателям обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям "пунктов несокрушимости".

Отдельно будет проводиться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и т.д.

Заседание Совета Украина-НАТО

Сегодня в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов, созванное по инициативе украинской стороны в связи с ракетными обстрелами Россией нашей критической инфраструктуры.

В ходе заседания министр обороны Украины Рустем Умеров призвал государства-члены НАТО предоставить Киеву дополнительные системы ПВО и ПРО и ракеты для них, чтобы защитить украинские города и граждан.

Атаки на НПЗ в России

В России возле Самары полностью остановил работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Все из-за повреждений, нанесенных атакой украинского дрона на прошлой неделе, сообщает Reuters со ссылкой на информацию двух представителей промышленности.

Фейк о "наступлении на Харьков"

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины заявили, что информация о "подготовке россиян к наступлению на Харьков" является частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствует действительности.

"Разговоры о 350 тысячах военных, которых они хотят набрать для этой задачи, угрозы Соловьева - пока только разговоры. Это ИПСО. Сейчас враг способен лишь обстреливать и терроризировать город, и под этот террор он адаптирует нарративы о наступлении, которое невозможно. Но враг всегда пугает наступлениями, пользуясь обстрелами", - отмечает руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Россияне сбили свой самолет над Крымом

Над оккупированным Севастополем сегодня сбили российский самолет, предположительно Су-34 или Су-35. Видео с падением горящего самолета мгновенно распространилось среди пророссийских Telegram-каналов. Известно, что самолет упал в море, но пилот выжил. Вероятно, самолет сбила российская ПВО.

Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

Президент Владимир Зеленский в интервью CBS News рассказал, что сегодня ситуацию на фронте удалось стабилизировать после зимнего обострения, но Россия готовится к новому наступлению в конце мая или июне.

Украина

Политика

Украина, Польша и Евросоюз провели переговоры по разблокированию границы и преодолению агрокризиса. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Киев и Варшава близки к решению по зерновому вопросу, которое, возможно, "не будет всех полностью устраивать".

В то же время премьер Денис Шмыгаль отметил, что правительство Украины разработало пять шагов, направленных на решение этой проблемы. О каких именно - писало РБК-Украина в материале.

Визит главы Национальной ассамблеи Франции

Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве прибыла в Киев. Она выступила с речью в Верховной Раде. Как стало известно, вместе с ней прибыла в столицу делегация французских политиков.

Зеленский поговорил с Джонсоном

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и объяснил ему, почему сейчас одобрение американской помощи является критически важным для Украины.

Кибервойна

Министерство обороны Украины инициировало работу над определением понятия "кибервойна" на законодательном уровне. После определения понятия "кибервойна" планируется международное признание кибератак как акта войны.

Граница

Польские протестующие сегодня разблокировали движение грузовиков по обоим направлениям в пункте пропуска "Угринов - Долгобычев" на границе с Украиной. Они сняли блокаду на этом КПП по крайней мере до 2 апреля.

Тарифы

Минэнерго пока не рассматривает вопрос о повышении в Украине тарифов на электроэнергию для населения, заявил глава ведомства Герман Галущенко.

"Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки, - ред.), не осуществлена полная оценка ущерба и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов", - сказал он.

Беженцам

Правительство Польши готовит "революционные" изменения в закон о помощи беженцам из Украины, действующим с начала войны. Система финансирования питания и проживания в гостевых домах до десяти человек планируется отменить. Детальнее об этом здесь.

Курс

Доллар дешевеет второй день подряд после исторического максимума. Официальный курс на 29 марта 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 39,2214 грн за 1 доллар (-0,0059 грн).

Погода

В пятницу, 29 марта, погода в Украине ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение почти во всех областях. Также ожидается дождь, в Карпатах - мокрый снег.

Изменения с 1 апреля

В Украине с 1 апреля 2024 года произойдет ряд важных изменений. Размер минимальной зарплаты увеличится, а с ним тоже возрастут налоги и сборы. ВПЛ продлят срок подачи заявления на выплаты, к тому же претендовать на денежную помощь от государства смогут больше категорий переселенцев. Подробно о главных изменениях апреля - читайте в новом материале РБК-Украина.

Мир

США

В Госдепе прокомментировали заявление в СМИ о том, что американских чиновников якобы разозлили слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке иностранных войск в Украину. Представитель ведомства Мэтью Миллер ограничился словами, что "Франция является давним союзником США", но "заявление Макрона не меняет позиции Вашингтона".

ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель представит план по закупкам вооружения для Украины до апреля 2024 года. Он также намерен "активизировать усилия" по заключению соглашения о выделении следующего транша в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира, блокируемого Венгрией.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией.

"Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", - подчеркнул Шольц.

Латвия

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш решил уйти в отставку. Он покинет пост главы МИД 10 апреля, а уже 11 апреля латвийский Сейм может утвердить нового министра.

Санкции против РФ

Издание Reuters подсчитало, что выход с рынка после вторжения России в Украину в 2022 году обошелся иностранным компаниям более чем в 107 млрд долларов в виде списаний и упущенной выгоды.

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