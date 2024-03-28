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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Україна, Четвер 28 березня 2024 15:44
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НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав менш ніж на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 29 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2214 грн за 1 долар (-0,0059 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,367 гривень за 1 євро (-0,0750 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 3 копійки до 39,26-39,28 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 39,50 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як зазначив екс-глава Ради НБУ Богдан Данилишин, за останні два тижні гривня втратила близько 3% щодо долара.

За його словами, ринкові коливання готівкового курсу зумовлені ситуативними факторами: готівковий сегмент ринку оперативно реагує на міжбанківський ринок, де вирішальним фактором впливу на курс залишаються активні інтервенції НБУ.

"Наразі серед факторів, які додатково прискорювали девальваційні процеси, були, перш за все, психологічні через: ситуацію на полі бою, ускладнення з перетином кордону тощо", - зазначив Данилишин.

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