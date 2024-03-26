Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Атака на кораблі на "Ямал", "Азов", "Іван Хурс" та "Костянтин Ольшанський"

У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що Сили оборони України, що окрім великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов" Чорноморського флоту РФ, здійснили успішне ураження "Костянтина Ольшанського". Цей ВДК Росія вкрала в України ще у 2014 році під час окупації Криму.

Також у ВМС підтвердили враження російського середнього розвідувального корабля "Іван Хурс".

Про те скільки у Чорноморському флоті РФ залишається великих десантних кораблів - читайте в коментарі спікера ВМС Дмитра Плетенчука для РБК-Україна.

"Арешт" Малюка у РФ

Басманний суд Москви заочно "заарештував" голову Служби безпеки України Василя Малюка за звинуваченням у так званому "терористичному акті". Крім того, його оголосили у"федеральний та міждержавний розшук". На це відреагував і сам Малюк. В коментарі РБК-Україна він зауважив, що "рішення про арешт від кишенькових суддів Кремля не заслуговує на жодну увагу".

Удар по Харкову

Окупаційні війська сьогодні вдарили по Харкову ракетою Х-35У по цивільній житловій інфраструктурі. Внаслідок чого постраждав 64-річний чоловік - у нього гостра реакція на стрес.

Україна

Політика

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Замість нього секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який до цього перебував на посаді голови Служби зовнішньої розвідки.

Натомість СЗР очолив Олег Іващенко.

Транш від МВФ

Україна отримала 880 млн доларів від Міжнародного валютного фонду. Це третій транш фінансової підтримки від МВФ в межах програми розширеного фінансування EFF, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність.

Опалювальний сезон

У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон, відповідне рішення ухвалили у Києві та Дніпрі, там перестануть подавати тепло в домівки вже з 28 березня.

Боротьба з корупцією

НАБУ та САП завершили розслідування корупційної справи, в якій фігурує міський голова міста Суми Олександр Лисенко. Його та ще одного чиновника підозрюють у вимаганні понад двох мільйонів гривень.

Водночас НАБУ, САП та СБУ викрили в Сумах двох місцевих депутатів, які за 100 тисяч доларів намагались підкупити начальника Сумської міської військової адміністрації.

Ситуація на кордоні з Польщею

Держприкордонслужба попередила українців про черги на україно-польському кордоні напередодні Великодня. Причина не в протестах польських фермерів.

Курс

Долар подорожчав до історичного максимуму. Офіційний курс на 27 березня 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн).

Погода

Завтра, 27 березня в Україну прийде потепління, а протягом тижня температура повітря прогріється аж до +20 градусів.

Світ

Допомога від США

В Білому домі вчергове закликали Палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Там наголошують, що заохочують спікера Майка Джонсона винести пакет на голосування.

Санкції ЄС

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем і його фінська колега Еліна Валтонен сьогодні виступили за посилення Євросоюзом санкцій проти Росії після смерті політика Олексія Навального.

У Балтіморі обвалився міст

У американському Балтіморі (штат Меріленд) контейнеровоз під прапором Сінгапуру зніс автомобільний міст. Відео інциденту потрапило до соцмережі.

В результаті в річку впали кілька автомобілів. За оцінками рятувальників, у воді можуть перебувати щонайменше 20 людей. Рятувальну операцію проводять водолази.

Російська ракета в Польщі

У Польщі обіцяють відповідь Росії на ракету у своєму повітряному просторі й демарш посла Сергія Андрєєва, який проігнорував виклик до польського МЗС, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Снаряди від Чехії

Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії, заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

НАТО

У Північноатлантичному альянсі розглядають збиття ворожих об'єктів, зокрема російських, які порушують кордони країн НАТО. Наразі союзники розглядають питання про збиття ракет, які летять у бік території країн-членів.

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