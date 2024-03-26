У Харкові до тривоги пролунав вибух. У мерії говорять про "приліт"

У Харкові фіксують "приліт" в одному із районів після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, карту повітряних тривог,

Повітряна тривога у Харкові та області пролунала в 11:38. Вона триває і зараз.

"Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила", - підтвердив район влучання він.

"У Харкові до оголошення повітряної тривоги було чутно вибух", - зазначається в повідомленні однієї з місцевих медіагруп.

Додамо, що вибух у місті було чутно до оголошення повітряної тривоги.

Обстріли Харкова

Після опівночі 23 березня російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові. Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали поліцейський та рятувальник. Пізніше стало відомо про "приліт" в одну з комунальних установ, поранення отримав і цивільний чоловік. Загалом постраждали четверо людей - двоє рятувальників, поліцейський і цивільний.

Нагадаємо, у Харкові 20 березня пролунав вибух. Пізніше з'ясувалося, що окупанти вкотре вдарили по одному із районів. Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Через обстріл Харкова 20 березня повідомлялося про трьох загиблих та п'ятьох поранених. Окупанти вдарили по друкарні.

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