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У Києві завершують опалювальний сезон: названа дата

Вівторок 26 березня 2024 12:13
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У Києві завершують опалювальний сезон: названа дата Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві планують завершити опалювальний сезон вже у четвер, 28 березня.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Опалювальний сезон у столиці плануємо завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики. Тому, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель", - заявив він.

Кличко нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі.

"Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів. Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста - зекономити на сплаті за опалення", - зазначив він.

Крім того, мер додав, що відключення опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

"Попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення", - зазначив він.

Дострокове завершення опалювального сезону

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться раніше.

Нагадаємо, стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні - 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

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Опалювальный сезон Київ Віталий Кличко
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