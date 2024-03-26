Справа мера Сум: НАБУ і САП завершили розслідування

Українські правоохоронці завершили розслідування за підозрою мера Сум Олександра Лисенка у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Слідство встановило, що Лисенко разом з директором Департаменту інфраструктури Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Як зазначили у НАБУ, вони спільно з САП завершили розслідування у справі мера Сум ще вчора, 25 березня.

Затримання мера Сум

Нагадаємо, мера Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури Сумської міської ради спіймали "на гарячому" 2 жовтня 2023 року під час отримання останнього траншу у розмірі 1,4 мільйона гривень.

За версією слідства, вони "обклали даниною" місцеву компанію з вивезення сміття у розмірі 2,13 млн. гривень за ухвалення рішення про тариф. А у разі відмови заплатити пригрозили проблемами із бізнесом.

Наступного дня чиновникам повідомили про підозру отримання хабара. Наразі їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Більш детально про справу мера Сум - у матеріалі РБК-Україна.

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