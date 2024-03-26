ЗСУ атакували "Нептуном" корабель "Костянтин Ольшанський", захоплений у 2014 році в Криму
Українські військові атакували ракетним комплексом "Нептун" великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Він був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі FREEДOM.
"Тут детективна історія розгорнулася навколо великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський". Цей корабель мав використовуватися проти України, на жаль. Тому було ухвалено рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном". Ураження теж було завдано. Уточнюються пошкодження, пошкодження він однозначно отримав. Він зараз небоєготовий", - розповів він.
Підсумовуючи, спікер зазначив, що ніч на 24 березня має такі результати - це фактично чотири кораблі нашого противника ("Ямал", "Азов", "Іван Хурс" та "Костянтин Ольшанський" - ред) виведені з ладу.
"З 13 кораблів РФ чотири було знищено, ще чотири в ремонті і 5 - в строю. Ситуація не змінилася, тому що з тих 4, що перебували в ремонті, якраз "Азов" і "Ямал" були двома одиницями. Тобто якби ця акція не була проведена, то зараз у них в строю було 6 одиниць, а так залишається наразі 5", - додав він.
Що відомо про корабель "Костянтин Ольшанський"
Як нагадав Плетенчук, "Костянтин Ольшанський" - це український ВДК, який 10 років тому, у 2014 році, був захоплений російськими військами під час анексії Криму.
"Дев'ять років він стояв у Севастопольській бухті, його розбирали на запчастини, просто банально грабували. А на 10 рік війни вони зрозуміли, що закінчуються у них великі десантні кораблі цього проекту, № 775, і було ухвалено рішення його відновити. Протягом року його докували, провели відновлювальні роботи", - сказав він.
Але, як додав спікер, метою цих робот було зробити фальсифікацію для того, щоб відрапортувати московському керівництву про те, як вони відновили один із нібито "своїх" БДК.
"Це міг бути або "Мінськ", або "Оленегорський гірник", бо там характер ушкоджень такий, що їх відновлення досі під великим питанням. І, відповідно, була така ідея - видати наш корабель за один з них", - уточнив Плетенчук.
Удари по "Ямалу" та "Азову"
23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.
У російських Telegram-каналах 24 березня з'явилася інформація, що в Севастополі був вражений "добре замаскований командний пункт, в якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів".
Пізніше цього ж дня в Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів у Севастополі. Було знищено два десантні кораблі РФ - "Ямал" і "Азов" і центр зв'язку.
25 березня у ГУР розповіли, що пошкодження російського БДК "Ямал" є критичними. У свою чергу, спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що через удар по "Ямалу" та "Азову" суттєво постраждали російські логістика та управління військами. Пізніше стало відомо, що під час цього удару міг бути пошкоджений ще один російський корабель - "Іван Хурс".
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