Україна може отримати 1,5 млн снарядів у рамках ініціативи Чехії, - Ліпавський

Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (мова про 800 тисяч боєприпасів для України - ред.)", - сказав міністр, зазначивши, що всього нашій країні можуть передати півтора мільйона снарядів.

Він уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну. Тому чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки нашої країни.

На думку Ліпавського, ініціатива Чехії вже приносить свої плоди та впливає на бойові дії в Україні, незважаючи на те, що постачання снарядів ще не розпочалося.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них буде постачання свіжих боєприпасів, що змінило їх погляд на використання поточних запасів", - додав він.

При цьому глава МЗС відмовився називати терміни доставки снарядів до України.