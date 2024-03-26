ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ знову підняв офіційний курс долара до максимуму

Україна, Вівторок 26 березня 2024 15:44
UA EN RU
НБУ знову підняв офіційний курс долара до максимуму Фото: курс долара виріс на 12 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн).

Вище курс був 26 березня – 39,2298 гривень за 1 долар.

НБУ знову підняв офіційний курс долара до максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,6911 гривень за 1 євро (+0,2013 грн). Це також максимум. Вище курс був 26 березня - 42,4898.

НБУ знову підняв офіційний курс долара до максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс до кінця дня впав на 5 копійок до 39,20-39,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знову підняв офіційний курс долара до максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 20 копійок до 39,40 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, позитивні зрушення щодо отримання міжнародної фінансової допомоги повинні сприяти збереженню стійкості валютного ринку України.

Загалом у березні-квітні Україна може отримати понад 10 млрд доларів. Це дозволить наростити обсяг міжнародних резервів до нового рекордного рівня, що посилить здатність НБУ забезпечувати курсову стійкість та підтримувати помірну інфляцію, додали у центробанку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи