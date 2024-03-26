НБУ знову підняв офіційний курс долара до максимуму

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 27 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,343 грн за 1 долар (+0,1132 грн).

Вище курс був 26 березня – 39,2298 гривень за 1 долар.

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Курс євро становитиме 42,6911 гривень за 1 євро (+0,2013 грн). Це також максимум. Вище курс був 26 березня - 42,4898.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс до кінця дня впав на 5 копійок до 39,20-39,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 20 копійок до 39,40 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як заявили в НБУ, позитивні зрушення щодо отримання міжнародної фінансової допомоги повинні сприяти збереженню стійкості валютного ринку України.

Загалом у березні-квітні Україна може отримати понад 10 млрд доларів. Це дозволить наростити обсяг міжнародних резервів до нового рекордного рівня, що посилить здатність НБУ забезпечувати курсову стійкість та підтримувати помірну інфляцію, додали у центробанку.