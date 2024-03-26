У Росії "заочно заарештували" голову СБУ. Малюк відповів

Басманний суд Москви заочно "відправив під варту" голову Служби безпеки України, звинувачуючи його у "закликах до теракту". Сам Василь Малюк вже встиг відреагувати на дане "рішення" судочинства країни-агресорки.

Що вирішив суд Москви та як відреагував на це голова СБУ , - у матеріалі РБК-Україна .

Так, "судочинство" Москви звинувачує Малюка за пунктом "б" частини 3 статті 205 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).

"Постановою Басманного районного суду міста Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці", - повідомила прес-служба суду.

Як зазначають у ЗМІ, попередньо йдеться "про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту у 2022 році".

При цьому рахувати термін у Росії хочуть з моменту екстрадиції Малюка в країну-агресорку або його затримання на території РФ.

Реакція Малюка

Сам голова СБУ зазначив, що "рішення про арешт від кишенькових суддів" Кремля не варте жодної уваги.

"Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд - на їх господарем Путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше", - наголосив він.