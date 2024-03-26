Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО: хто його замінив
Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ голови держави.
"Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.
При цьому новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко.
"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі №188/2024.
До цього Зеленський звільнив Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки.
Олексій Данілов
Закінчив Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка за фахом історик, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, за фахом магістр менеджменту і Луганський інститут внутрішніх справ МВС України, за фахом юрист.
У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська, а 2005 - 2006 роках був призначений головою Луганської ОДА, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.
Данілов був тринадцятим секретарем РНБО України і обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.
Олександр Литвиненко
У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; у 2009 році - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство"; у 1994 році - Інститут криптографії, зв’язку і інформатики Академії ФСК РФ за спеціальністю "прикладна математика".
Литвиненко очолив Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.
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