У МЗС Польщі заявили, що НАТО не виключає можливість збиття ракет Росії
У НАТО не виключають можливість збиття російських ракет, коли вони підлітають до повітряного простору країн-членів. В Альянсі дуже серйозно сприймають погрози глави Кремля Володимира Путіна.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Він визнав, що розглядається питання про збиття ракет, які летять у бік території Північноатлантичного альянсу.
"В рамках НАТО аналізуються різні концепції, зокрема, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО - але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків - тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією дії Договору (Альянсу, - ред.)", - зазначив дипломат.
За його словами, не може бути так, щоб агресор щоразу нав’язував нам якісь правила, навпаки він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні.
"Ми дуже серйозно сприймаємо погрози Путіна. Він показав, що здатен на все. Чого вона (Росія, - ред.) досягла, окрім сотень тисяч поранених і загиблих з обох сторін, це те, що Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО. У нас ще один саміт НАТО в липні. Маємо консолідацію країн ЄС, реактивацію Веймарського трикутника", – перерахував Шейна.
Інцидент із ракетою РФ під час обстрілу України
Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні 24 березня. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У повітряному просторі Польщі ракета РФ була 39 секунд.
При цьому пізніше в Польщі заявили, що військові знали, що ракета, яка пролетіла над Люблінщиною, повернеться назад в Україну. Крім того, у Міноборони Польщі уточнили, що були готові збити ракету РФ, якби вона залетіла в глиб території країни, а не повернулася в повітряний простір України.
При цьому, 25 березня речник польського Сейму Шимон Головня заявив, що інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися і надалі. Він допустив цю можливість на тлі війни, що триває в Україні.
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