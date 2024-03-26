У МЗС Польщі заявили, що НАТО не виключає можливість збиття ракет Росії

У НАТО не виключають можливість збиття російських ракет, коли вони підлітають до повітряного простору країн-членів. В Альянсі дуже серйозно сприймають погрози глави Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, пише РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Він визнав, що розглядається питання про збиття ракет, які летять у бік території Північноатлантичного альянсу.

"В рамках НАТО аналізуються різні концепції, зокрема, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО - але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків - тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією дії Договору (Альянсу, - ред.)" , - зазначив дипломат.

За його словами, не може бути так, щоб агресор щоразу нав’язував нам якісь правила, навпаки він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні.