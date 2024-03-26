Фінляндія і Швеція виступили за посилення санкцій ЄС проти РФ і Білорусі

Європейському союзу потрібно посилити санкції проти Росії. Також обмеження необхідно вводити і щодо Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем і його фінська колега Еліна Валтонен сьогодні виступили за посилення Євросоюзом санкцій проти Росії після смерті політика Олексія Навального.

Також дипломати наголосили на важливості санкцій, коли йдеться про підрив спроможностей Росії щодо ведення війни проти України.

Окремо глави МЗС двох країн заявили, що проти Білорусі необхідно встановити режим санкцій у зв'язку з її підтримкою Росії у війні проти України.

Санкції проти РФ

США, Євросоюз, Британія та інші країни постійно запроваджують нові обмеження проти РФ за її агресію проти України та іншу шкідливу діяльність. Нещодавно Європейський Союз продовжив дію санкцій, запроваджених проти РФ за війну в Україні.

Також ЄС готується запровадити мито на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Це стане першим обмеженням продовольчих товарів після повномасштабного вторгнення Москви до України.

Країни Балтії, а також Чехія запропонували ЄС заборонити імпорт чорних металів, мідних та алюмінієвих відходів і брухту з Росії. Москва використовує доходи від цього імпорту для фінансування своєї війни проти України.