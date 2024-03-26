ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія і Швеція виступили за посилення санкцій ЄС проти РФ і Білорусі

Вівторок 26 березня 2024 18:36
UA EN RU
Фінляндія і Швеція виступили за посилення санкцій ЄС проти РФ і Білорусі Архівне фото: Фінляндія і Швеція виступили за посилення санкцій ЄС проти РФ і Білорусі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейському союзу потрібно посилити санкції проти Росії. Також обмеження необхідно вводити і щодо Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем і його фінська колега Еліна Валтонен сьогодні виступили за посилення Євросоюзом санкцій проти Росії після смерті політика Олексія Навального.

Також дипломати наголосили на важливості санкцій, коли йдеться про підрив спроможностей Росії щодо ведення війни проти України.

Окремо глави МЗС двох країн заявили, що проти Білорусі необхідно встановити режим санкцій у зв'язку з її підтримкою Росії у війні проти України.

Санкції проти РФ

США, Євросоюз, Британія та інші країни постійно запроваджують нові обмеження проти РФ за її агресію проти України та іншу шкідливу діяльність. Нещодавно Європейський Союз продовжив дію санкцій, запроваджених проти РФ за війну в Україні.

Також ЄС готується запровадити мито на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Це стане першим обмеженням продовольчих товарів після повномасштабного вторгнення Москви до України.

Країни Балтії, а також Чехія запропонували ЄС заборонити імпорт чорних металів, мідних та алюмінієвих відходів і брухту з Росії. Москва використовує доходи від цього імпорту для фінансування своєї війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Швеція Навальний Фінляндія Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
Розвідник, який навчався в академії ФСБ. Що відомо про нового секретаря РНБО Литвиненка
Розвідник, який навчався в академії ФСБ. Що відомо про нового секретаря РНБО Литвиненка
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи