Тепла погода заходить в Україну. Синоптик дала прогноз на завтра
Тепла погода починає нарешті заходити в Україну. Вже завтра, 27 березня, буде до +15 градусів. А протягом тижня прогріється аж до +20.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Вже завтра очікується вдень +10...+15 градусів, а впродовж тижня температура повітря підніметься до +15...+20 градусів. У середу переважатиме антициклональний (без опадів, - ред.) характер погоди", - констатувала вона.
За словами синоптика, хоча Україна і буде оточена звідусіль дощовими циклонами та фронтами, проте антициклон Niklas не пропустить опади.
"В усіх областях України переважатиме суха, навіть сонячна погода", - констатувала Діденко.
Штормовий вітер
Завтра в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 м/с.
Погода в Києві та в найближчі дні
У Києві 26 березня передбачається суха, малохмарна погода. Найближчої ночі буде холодно, +1...+3 градуси, завтра вдень потепліє до +10....+12 градусів.
"А надалі вже почнеться справжній температурний рахат-лукум, до кінця тижня повітря прогріється до +17...+20 градусів!" - констатувала синоптик.
Погода у квітні 2024 в Україні
На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі. Зокрема, середня місячна температура у квітні 2024 року прогнозується +8...+13 градусів, в Карпатах +6...+7 градусів, що близько до норми. У більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1-1,5 градусів вище за норму.
Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів, ще можливий мокрий сніг та заморозки.
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