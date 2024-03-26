Тепла погода заходить в Україну. Синоптик дала прогноз на завтра

Тепла погода починає нарешті заходити в Україну. Вже завтра, 27 березня, буде до +15 градусів. А протягом тижня прогріється аж до +20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Вже завтра очікується вдень +10...+15 градусів, а впродовж тижня температура повітря підніметься до +15...+20 градусів. У середу переважатиме антициклональний (без опадів, - ред.) характер погоди", - констатувала вона.

За словами синоптика, хоча Україна і буде оточена звідусіль дощовими циклонами та фронтами, проте антициклон Niklas не пропустить опади.

"В усіх областях України переважатиме суха, навіть сонячна погода", - констатувала Діденко.

Штормовий вітер

Завтра в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях пориви південно-східного та південного вітру досягатимуть штормових 15-22 м/с.

Погода в Києві та в найближчі дні

У Києві 26 березня передбачається суха, малохмарна погода. Найближчої ночі буде холодно, +1...+3 градуси, завтра вдень потепліє до +10....+12 градусів.

"А надалі вже почнеться справжній температурний рахат-лукум, до кінця тижня повітря прогріється до +17...+20 градусів!" - констатувала синоптик.