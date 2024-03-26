У Балтіморі впав великий міст після удару корабля

В американському порту Балтімор рано вранці 26 березня обрушився великий міст після удару контейнеровозу, внаслідок чого автомобілі та близько 20 людей впали в річку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рятувальники шукають тих, хто вижив у річці Патапско після того, як величезні прольоти моста Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,57 км впали у воду.

У річці могло перебувати до 20 осіб, а також "численні транспортні засоби, і, можливо, тягач із причепом або транспортний засіб розміром із тягач, який пішов у річку", - заявив представник пожежної служби Балтімор-Сіті.

У прямому ефірі, опублікованому на YouTube, показано, як корабель у темряві врізається у міст. На мосту було видно фари машин, коли він звалився у воду, а корабель спалахнув.

Губернатор Меріленда оголосив надзвичайний стан.

Судно було ідентифіковано даними відстеження суден LSEG як контейнеровоз Dali під прапором Сінгапуру. Зареєстрованим власником судна є Grace Ocean Pte Ltd, а керуючим - Synergy Marine Group. У Synergy Marine Corp заявили, що Dali зіткнувся з однією з опор мосту.

Судно Dali було зафрахтоване судноплавною компанією Maersk на момент інциденту.

Порт Балтімор

За даними адміністрації порту Меріленд, Балтімор є найбільш завантаженим портом США з відправки автомобілів. У 2023 році приватні та громадські термінали порту Балтімора обслужили 847 158 автомобілів та легких вантажівок, більше, ніж у будь-якому іншому порту США. За даними веб-сайту уряду Меріленда, порт також перевалює сільськогосподарську та будівельну техніку, цукор, гіпс та вугілля.

Порт обслуговує імпорт та експорт найбільших автовиробників, включаючи Nissan, Toyota, General Motors, Volvo, Jaguar Land Rover та групу Volkswagen, включаючи розкішні моделі Audi, Lamborghini та Bentley.

За даними постачальника послуг з відстеження суден та морської аналітики MarineTraffic, у порту Балтімора залишилося понад 40 суден, включаючи невеликі вантажні судна, буксири та прогулянкові судна. За даними даних, щонайменше 30 інших кораблів повідомили, що їхнім пунктом призначення є Балтімор.

Міст, названий на честь Френсіса Скотта Кі, автора гімну США, відкрився 1977 року.