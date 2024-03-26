Скільки великих десантних кораблів залишилося у Чорноморському флоті РФ: відповідь ВМС

Від початку повномасштабної війни Україні вдалося знищити чотири великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, а на ходу в окупантів залишились 5 ВДК.

"Якщо брати великі десантні кораблі, то їх в строю залишається 5 одиниць з 13, які були в них на початку повномасштабного вторгнення", - сказав виданню Плетенчук.

За його словами, чотири з цієї кількості було знищено, ще 4 перебували в ремонті, серед яких "Азов" і "Ямал".

"Ямал" закінчив вже ремонт і мав вже виходити на випробування - отримав пошкодження - повертається в ремонт. "Азов" отримав пошкодження і залишається в ремонті. Тепер можна ще сюди додати "Костянтина Ольшанського". Тобто загалом було 14. П'ять залишається в строю станом на зараз. І п'ять фактично перебувають в ремонті разом із "Костянтином Ольшанським", - пояснив Плетенчук.

Що стосується решти кораблів, то загалом у Криму росіяни ремонтують 15 пошкоджених суден. На думку речника ВМС, можна сказати, що третина корабельного складу Чорноморського флоту РФ фактично виведена з ладу або знищена.

"На жаль, якщо брати якісні показники, залишається в строю найнебезпечніші зразки озброєння - це носії крилатих ракет "Калібр". Серед яких є підводні й надводні човни, - зауважив Плетенчук.

Він нагадав, що такого типу кораблів знищено Україною два: підводний човен "Ростов-на-Дону" і малий ракетний корабель "Аскольд".

"Тому в принципі їх десяток в середньому. Тому що ця цифра коливається залежно від боєготовності, залишається в строю. Проте вони мають проблеми з логістикою. І, як бачите, протягом тривалого часу вони не застосовуються", - підсумував Плетенчук.

Ураження ВДК "Костянтин Ольшанський"

Нагадаємо, що Сили оборони України уразили протикорабельною крилатою ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський". Це офіційно підтвердив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Як він уточнив в коментарі РБК-Україна, це сталося пізно ввечері 23 березня.

За його словами, росіяни 9 років грабували цей ВДК, знімаючи обладнання та використовували для ремонту власних кораблів цього проекту, тому що замовити обладнання у Польщі через підставні агентства РФ не вдалося. Але на 10 рік війни окупанти зрозуміли, що його відновити легше, ніж пошкоджені в бою власні ВДК 775 проекту. І відповідно "Костянтин Ольшанський" перебував у ремонті протягом останнього року.

Після цього загарбники змогли його відновити й думали видати за один зі "відновлених своїх кораблів" - "Мінськ" чи "Оленегорський горняк". Після того, як ця інформація була отримана українськими військовими, було ухвалено рішення щодо знищення "Костянтина Ольшанського". Після враження ракетою "Нептун". ВДК отримав пошкодження.

Як розповів РБК-Україна Плетенчук, наразі характер пошкоджень уточнюється. Але у ВМС констатують, що цей ВДК не боєготовий та отримав пошкодження безпосередньо в Севастопольській бухті.