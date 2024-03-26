Українськи сили оборони уразили корабель "Іван Хурс". У ВМС підтвердили пошкодження

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського військового десантного корабля "Іван Хурс". Наразі він перебуває у небоєздатному стані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Що стосується "Івана Хурса", то ми можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в штурмовій частині корабля. Тобто фактично зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може", - зазначив Плетенчук.

Також речник ВМС підтвердив ураження двох великих десантних кораблів "Азов" і "Ямал".

"Ямал" вже закінчив докування, закінчив ремонт, "Азов" ще перебував у ремонті", - повідомив він.

Як зазначив Плетенчук, фактично це був найкращий момент, щоб завдати по даним суднам вогневе ураження.

"Це повертаючись до постійних питань, де окупанти постійно ремонтують свої кораблі і чи є це небезпечним. Це є небезпечним як показує практика", - додав він.