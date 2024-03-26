Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Раніше цю посаду обіймав Олександр Литвиненко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази .

Згідно з першим указом, Олександра Литвиненка було звільнено з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

При цьому другим указом на його посаду було призначено Олега Іващенка.

Зазначимо, інформації про Іващенка у відкритому доступі наразі немає.

Що відомо про Литвиненка

Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві.

У 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Велика Британія; у 2009 році - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство".

Він обіймав різні посади у Службі безпеки України, а також був заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

23.07.2021 був призначений головою Служби зовнішньої розвідки України.