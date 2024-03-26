У Польщі анонсували відповідь Росії за проліт ракети над територією країни та демарш посла

Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва через проліт ракети, випущеної проти України. Однак дипломат проігнорував запрошення до відомства.

Про це заявив міністр оборони, віце-прем'єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

"Це не перший випадок, коли нам доводиться мати справу з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів", - заявив він.

Міністр зазначив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою Андрєєва.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром, президентом і Управлінням національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення спільноти, тому що це відповідь усієї польської держави", - додав він.

Косиняк-Камиш підкреслив, що наступних кроків можна очікувати найближчими днями. На його думку, рішення посла було "абсолютно неправильним".

"Це вираз неповаги, і ми не можемо ставитися до нього байдуже", - прокоментував він слова кремлівського дипломата, який пояснив, що йому не було надано доказів появи російської ракети.

Інцидент із ракетою РФ під час обстрілу України

Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні 24 березня. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У повітряному просторі Польщі ракета РФ була 39 секунд.

При цьому речник польського Сейму Шимон Головня заявив, що інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися і надалі. Він допустив цю можливість на тлі війни, що триває в Україні.

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