Вихід ЗСУ з Авдіївки та Зеленський в Мюнхені: новини за вихідні

Українські військові вийшли з Авдіївки Донецької області, а український президент Володимир Зеленський відвідав Мюнхенську конференцію з безпеки.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна РФ проти України
Новини за 17 лютого:
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 21 одиницю техніки ворога;
Росія створює реєстр землі на окупованій частині Запорізької області;
Військові РФ обстріляли Слов'янськ та Краматорськ.
Новини за 18 лютого:
Прикордонники показали знищення окупанта на Бахмутському напрямку;
Російська авіація в районі Авдіївки завдала удару по своїх позиціях;
Над Воронежем знищили нібито український дрон;
Партизани провели диверсію на залізниці у Волгограді;
Рятувальники показали наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську.
У п'ятницю, 16 лютого стартувала Мюнхенська безпекова конференція. Понад 150 світових лідерів зібралися в Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Допомога Україні була однією з головних тем.
Участь в Мюнхенській конференції взяв і президент Зеленський. Він виступав на конференції у суботу, 17 лютого. З головними заявами президента можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла по світу 800 тисяч снарядів 155-го та 122-го калібрів, які вже найближчими тижнями можна буде передати Україні.
А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про рішення передати Україні всю артилерію, яку її країна має в запасі.
Крім того, у Мюнхені українська делегація підписала угоду з німецькою компанією Rheinmetall про відкриття в Україні заводу з виробництва снарядів.
В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.
Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним та професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.
Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та те, як це може вплинути на фронт, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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