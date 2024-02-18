Над Воронежем знищили нібито український дрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

За попередніми даними, постраждалих немає, наслідки уточнюються.

"Дежурними засобами ППО над Воронежем виявлено та знищено український БПЛА літакового типу. Наслідки на землі уточнюються. За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав", - повідомив Гусєв.

Атака безпілотників по Росії

Вночі 17 лютого Росію атакували безпілотники . Їх нібито збивали у чотирьох регіонах.

В Іжевську сталася пожежа на виробничому підприємстві. Вранці стало відомо, що там могли випускати безпілотників.

У січні безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі.

Також дрони атакували морський термінал у російському Усть-Лузі. Пізніше стало відомо, що це була спецоперація СБУ.

До речі, президент України Володимир Зеленський пообіцяв здивувати Росію українськими дронами та РЕБ.