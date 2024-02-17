Вранці, 17 лютого, російські терористи вдарили дроном по території Марганецької громади на Нікопольщині Дніпропетровської області. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури.

Внаслідок удару постраждали:

48-річний чоловік;

49-річна жінка.

Обидва постраждалих на момент удару перебували в автомобілі. Також було пошкоджено транспортний засіб.

Фото: росіяни зранку атакували дроном Дніпропетровську область, двоє постраждалих (Getty Images)

"Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", - додає обласна прокуратура.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.